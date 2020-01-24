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Новости » Ислам в вопросах

Кто был первым Шейхуль-исламом Кавказа?

Читатель спрашивает: Кто был первым Шейхуль-исламом Кавказа?

После присоединения Азербайджана в начале 19 века к России, было учреждено Верховное Духовное управление Кавказа (Закавказья). Первый глава этой структуры носил титул Шейхуль-ислама (1823). В 1832 году была учреждена должность муфтия, как главы мусульман-суннитов.

Первым Шейхуль-исламом Кавказа (Закавказья) был Ахунд Мухаммадали Гусейнзаде Сальяни (1760 - 1852). Он исполнял эту обязанность с 1823 года по 1846 год. Сальяни получил образование в Ираке и до назначения на этот пост был ахундом мечети Шах Аббас в Тифлисе.

Отметим, что его сын Ахунд Ахмад Гусенйзаде также занимал должность Шейхуль-ислама в 1852 – 1884-х годах. Все время своего существования управление функционировало в Тифлисе.


Опубликовано:27 Январь, 2020  12:30, ]]>Печать]]>
 
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