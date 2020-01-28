Хадж для паломников из Азербайджана дорожает

Управление мусульман Кавказа начинает прием документов от желающих совершить в этом году хадж в Мекку.

Как сказано в сообщении УМК, документы будут приниматься до конца мая 2020 года.

Стоимость паломничества в нынешнем году составит 4490 долларов США. Это на 205 долларов больше, чем в прошлом году.

Причина подорожания не сообщается, равно, как квота на паломников из Азербайджана в нынешнем году.

Отметим, что стоимость хаджа ежегодно повышается, а выделяемые властями Саудовской Аравии квоты для паломников, сокращаются. В прошлом году квота для Азербайджана составила 1400 человек и не была до конца использована.