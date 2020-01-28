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Трамп: Иерусалим останется неделимой столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп представляя план по израильско-палестинскому урегулированию, заявил, что Израиль делает "большой шаг к миру" с палестинцами, воплощая этот план.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, он пояснил, что это 80-страничный, самый детальный документ по данному вопросу.

"Сегодня Израиль делает большой шаг в сторону мира", - заявил Трамп, представляя свой план по урегулированию в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.

"Согласно этому плану, Иерусалим останется неделимой столицей, это очень важно", - сказал Трамп, представляя план палестино-израильского урегулирования.


Опубликовано:29 Январь, 2020  10:46, ]]>Печать]]>
 
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