Трамп: Иерусалим останется неделимой столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп представляя план по израильско-палестинскому урегулированию, заявил, что Израиль делает "большой шаг к миру" с палестинцами, воплощая этот план.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, он пояснил, что это 80-страничный, самый детальный документ по данному вопросу.

"Сегодня Израиль делает большой шаг в сторону мира", - заявил Трамп, представляя свой план по урегулированию в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.

"Согласно этому плану, Иерусалим останется неделимой столицей, это очень важно", - сказал Трамп, представляя план палестино-израильского урегулирования.