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Новости » Ислам в вопросах

Какие виды спорта запрещены в Исламе?

Читатель спрашивает: Какие виды спорта запрещены в Исламе?

Ислам пропагандирует здоровый образ жизни и занятия спортом. Вместе с тем, имеются некоторые запреты и ограничения в этой области, которые следует соблюдать. Мы отметим самые важные из них.

Во-первых, запрещено участвовать в соревнованиях, на которые делаются денежные ставки, а также присутствовать на них в качестве болельщика. Это является видом азартных игр.

Во-вторых, женщинам разрешено заниматься спортом лишь при условии соблюдения хиджаба.

В-третьих, категорически запрещены виды спорта, идущие вразрез с принципами гуманизма, в которых здоровью участников может быть нанесен серьезный урон.


Опубликовано:29 Январь, 2020  11:15, ]]>Печать]]>
 
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