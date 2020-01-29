Палестина внесет в СБ ООН резолюцию против «сделки века»

Палестина готовит к внесению в Совет Безопасности резолюцию, осуждающую предложенную США "сделку века", заявил журналистам постпред страны при ООН Рияд Мансур.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, США "сделку века", заявил журналистам постпред страны при ООН Рияд Мансур.

По его словам, президент страны Махмуд Аббас выступит в СБ ООН в течение ближайших двух недель, чтобы донести позицию Палестины по так называемой "сделке века".

"Мы также будем консультироваться со всеми, чтобы, как мы надеемся, к тому времени у нас был согласован текст, по которому Совбез бы проголосовал", - сказал Мансур.

По его словам, Палестина будет вести консультации с членами СБ ООН по своему проекту резолюции. "Мы приложим все усилия с нашими друзьями, чтобы подготовить максимально сильную резолюцию и увидеть максимальную поддержку резолюции", - добавил он.

Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".

План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.

В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности. Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиардов долларов в течение 10 лет прежде всего за счет стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.