ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
В Турции экс-замглавы Генштаба приговорен к пожизненному В Турции экс-замглавы Генштаба приговорен к пожизненному
Протестующие в Багдаде требуют от США уйти из Ирака Протестующие в Багдаде требуют от США уйти из Ирака
Американские военные перехватили российского генерала в Сирии Американские военные перехватили российского генерала в Сирии
В Дагестане раскрыли ячейку религиозных экстремистов В Дагестане раскрыли ячейку религиозных экстремистов
Три человека пострадали при обстреле посольства США в Багдаде Три человека пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2020
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Новости » Точка зрения

Палестина внесет в СБ ООН резолюцию против «сделки века»

Палестина готовит к внесению в Совет Безопасности резолюцию, осуждающую предложенную США "сделку века", заявил журналистам постпред страны при ООН Рияд Мансур.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, США "сделку века", заявил журналистам постпред страны при ООН Рияд Мансур.

По его словам, президент страны Махмуд Аббас выступит в СБ ООН в течение ближайших двух недель, чтобы донести позицию Палестины по так называемой "сделке века".

"Мы также будем консультироваться со всеми, чтобы, как мы надеемся, к тому времени у нас был согласован текст, по которому Совбез бы проголосовал", - сказал Мансур.

По его словам, Палестина будет вести консультации с членами СБ ООН по своему проекту резолюции. "Мы приложим все усилия с нашими друзьями, чтобы подготовить максимально сильную резолюцию и увидеть максимальную поддержку резолюции", - добавил он.

Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".

План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.

В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности. Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиардов долларов в течение 10 лет прежде всего за счет стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.


Опубликовано:30 Январь, 2020  12:20, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
29 Январь, 2020
Трамп: Иерусалим останется неделимой столицей Израиля
28 Январь, 2020
Нынешняя ночь - годовщина смерти Ее светлости Фатимы (с.а)
28 Январь, 2020
Хадж для паломников из Азербайджана дорожает
20 Январь, 2020
Минуло 30 лет со дня кровавой трагедии 20 Января
17 Январь, 2020
Пентагон: военные США не намерены покидать Ирак

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
30 Январь, 2020

Турция заявила: Если Россия повлияет, мы решим карабахский вопрос
30 Январь, 2020

Что просить у Аллаха в молитвах? Ислам в вопросах
30 Январь, 2020
Палестина внесет в СБ ООН резолюцию против «сделки века»
30 Январь, 2020
СМИ сообщили о прибытии в Триполи турецких солдат
29 Январь, 2020
Аятолла Систани выздоровел после перелома
29 Январь, 2020

Какие виды спорта запрещены в Исламе? Ислам в вопросах
29 Январь, 2020
Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек
29 Январь, 2020

Трамп: Иерусалим останется неделимой столицей Израиля
28 Январь, 2020

Нынешняя ночь - годовщина смерти Ее светлости Фатимы (с.а)
28 Январь, 2020

Хадж для паломников из Азербайджана дорожает
28 Январь, 2020
В Сирии боевики подорвали нефтехранилища
28 Январь, 2020

Сколько пророков упоминается в Коране? Ислам в вопросах
28 Январь, 2020
В Китае число заразившихся новым коронавирусом достигло 4515
28 Январь, 2020
В Афганистане при атаке талибов погибли десять человек
27 Январь, 2020
США возобновили операции против ИГИЛ в Сирии
27 Январь, 2020

Кто был первым Шейхуль-исламом Кавказа? Ислам в вопросах
27 Январь, 2020
Три человека пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
27 Январь, 2020
В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек
24 Январь, 2020
В Турции экс-замглавы Генштаба приговорен к пожизненному
24 Январь, 2020
Протестующие в Багдаде требуют от США уйти из Ирака
24 Январь, 2020

Несут ли дети ответственность за грехи родителей? Ислам в вопросах
24 Январь, 2020
В Дагестане раскрыли ячейку религиозных экстремистов
24 Январь, 2020
Американские военные перехватили российского генерала в Сирии
23 Январь, 2020

Тяжелые бои в Идлибе: армия Асада несет большие потери
23 Январь, 2020

Дозволено ли женщине брать деньги мужа без его разрешения? Ислам в вопросах
23 Январь, 2020

США пригрозили новому главе «Кудс»: должен помнить о судьбе Сулеймани
23 Январь, 2020
День рождения Зороастра станет официальным праздником в Иране
22 Январь, 2020

Дозволено ли супругам ревновать друг друга? Ислам в вопросах
22 Январь, 2020
Убит командир иранского ополчения "Басидж"
22 Январь, 2020
Израильские военнослужащие убили трех палестинцев
21 Январь, 2020
В саудовской армии появилось первое женское подразделение
© 2020 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com