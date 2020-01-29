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Новости » Ислам в вопросах

Что просить у Аллаха в молитвах?

Читатель спрашивает: Что просить у Аллаха в молитвах?

Человек может просить у Аллаха все, но с условием, чтобы это желание было халяльным. Можно просить и материальные, и нравственные блага. Каждый сам лучше знает, в чем нуждается больше. В молитвах, которые дошли до нас от святых, большее внимание уделяется нравственным вопросам. Желательно просить у Аллаха помочь встать на праведный путь, богобоязненность, душевное спокойствие, хорошее обхождение с братьями по вере и т.д. Самая же лучшая молитва – это просить прощения грехов, каяться. Конечно же, наряду с этим, можно просить и материальные блага. Главный критерий в любой молитве – это его халяльность.


Опубликовано:30 Январь, 2020  12:41, ]]>Печать]]>
 
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