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Новости » Ислам в вопросах

Все ли знали пророки и имамы?

Читатель спрашивает: Все ли знали пророки и имамы?

Уровень знаний пророков и имамов на протяжении всей истории был предметом споров между исламскими течениями и учеными. Верная позиция в данном вопросе такова: пророки и имамы знали все, что счел нужным Господь. То есть, Аллах обучил их всему, что счел необходимым. Нет таких знаний, которые бы не были ведомы пророку и имаму, но другие бы знали об этом, тем самым обвинив их в незнании. Одним из условий непорочности является отсутствие черти, которые в народе считаются изъяном и недостатком. То есть не должна возникнуть ситуация, когда кто-то будет лучше или превыше непорочного. Поэтому непорочные были самыми осведомленными лицами своей эпохи и все необходимые знания окружающие получали именно от них. Это относится как к мирским и религиозным знаниям, так и к сокровенному.


Опубликовано:31 Январь, 2020  13:58, ]]>Печать]]>
 
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